Ossiana Talks To Dana DuBois: Parenting In Trump's America

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript332Ossiana Talks To Dana DuBois: Parenting In Trump's AmericaA recording from Ossiana Tepfenhart's live videoOssiana Tepfenhart and Dana DuBoisJan 15, 2026332ShareTranscriptGet more from Ossiana Tepfenhart in the Substack appAvailable for iOS and AndroidGet the appDiscussion about this videoCommentsRestacksOssiana TepfenhartSubscribeAuthorsOssiana TepfenhartDana DuBoisWrites genXy SubscribeRecent PostsTarot for America 7: The Return of Epstein Dec 28, 2025 • Ossiana Tepfenhart and Havs of BastTarot for America: ICE Predictions Jul 18, 2025 • Ossiana TepfenhartLive with Ossiana TepfenhartFeb 23, 2025 • Ossiana Tepfenhart and Lasha Lane