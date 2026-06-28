Ossiana Tepfenhart Talks Lesbian Standards

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript5Ossiana Tepfenhart Talks Lesbian StandardsA recording from Ossiana Tepfenhart's live videoOssiana TepfenhartJun 28, 20265ShareTranscriptGet more from Ossiana Tepfenhart in the Substack appAvailable for iOS and AndroidGet the appDiscussion about this videoCommentsRestacksOssiana TepfenhartSubscribeAuthorsOssiana TepfenhartRecent PostsCrome Cocktail Hour with Dana DuBois and Karen Shelton Jun 12 • Ossiana Tepfenhart, Dana DuBois, and Karen Marie SheltonSunday Dinner Special: Ossiana tries Buc-ee's with Yanni Hamburger May 24 • Ossiana Tepfenhart and Yanni HamburgerOssiana Talks To Yanni: The Online Rape School ChatsApr 17 • Ossiana Tepfenhart and Yanni HamburgerOssiana Talks To Dana DuBois: Parenting In Trump's AmericaJan 15 • Ossiana Tepfenhart and Dana DuBoisTarot for America 7: The Return of Epstein Dec 28, 2025 • Ossiana Tepfenhart and Havs of BastTarot for America: ICE Predictions Jul 18, 2025 • Ossiana TepfenhartLive with Ossiana TepfenhartFeb 23, 2025 • Ossiana Tepfenhart and Lasha Lane