Ossiana Tepfenhart

Ossiana Tepfenhart

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

Tarot for America 7: The Return of Epstein

A recording from Ossiana Tepfenhart's live video
Ossiana Tepfenhart's avatar
Havs of Bast's avatar
Ossiana Tepfenhart and Havs of Bast
Dec 28, 2025
Get more from Ossiana Tepfenhart in the Substack app
Available for iOS and Android

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Ossiana Tepfenhart · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture